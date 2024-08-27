Эмилия Кларк получила роль агента ЦРУ в новом шпионском сериале
- 27.08.2024, 20:03
Сюжет будет разворачиваться в СССР 1970-х годов.
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк готовится к работе в новом проекте. Ей досталась главная роль в шпионском сериале, где она сыграет агента ЦРУ, сообщает Variety.
Действия картины под названием Ponies («Пони») происходят в Москве 1977 года.
Сюжет расскажет о двух женщинах, анонимно работающих там в американском посольстве.
Кларк на экране воплотит образ невероятно образованной дочери советских эмигрантов по имени Би, которая отлично владеет русским языком. Ее товарищем станет бесстрашная и рискованная девушка родом из маленького городка.
Все идет своим чередом до тех пор, пока их мужья не погибают при загадочных обстоятельствах.
После этого главные героини вместе займутся расследованием личной трагедии и заодно раскроют масштабный заговор холодной войны.
Интересно, что названием для картины выбрали сленг ЦРУ, в котором слово ponies означает persons of no interest, то есть «лица вне подозрения».
Эмилия Кларк не только исполнит главную роль в сериале, но также выступит его исполнительным продюсером. Кто еще присоединится к актерскому касту, на данный момент неизвестно.
Постановку ленты доверили режиссеру Сюзанне Фогель, работавшей над телесериалом «Бортпроводница» и фильмом «Шпион, который меня кинул».
Шоураннером станет Дэвид Исерсон, среди его примечательных проектов картины «Мистер Робот» и «Безумцы».
Сериал выйдет на платформе Peacock, однако дату премьеры создатели пока не называют.