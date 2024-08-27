Соболенко и Азаренко стартовали с побед на US Open 2 27.08.2024, 20:16

Уже известны соперницы белорусских теннисисток во втором круге турнира.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в матче первого круга US Open обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.

Во втором круге 26-летняя Соболенко сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти, которая обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сан.

В другом матче дня занимающая 20-е место в мировом рейтинге Виктория Азаренко в первом круге US Open обыграла представительницу Украины Юлию Стародубцеву в трех сетах со счетом 3:6, 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.

В следующем круге 35-летняя Азаренко встретится с француженкой Кларой Бюрель, которая обыграла американку Слоан Стивенс.

Напомним, в прошлом году Виктория Азаренко вылетела во втором круге соревнований, а Арина Соболенко дошла до финала, где уступила американке Коко Гауфф.

Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша. Впервые в истории турнира призовые в первом круге составят $100 тысяч.

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