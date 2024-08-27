В Сингапуре начнут платить пособие по безработице в $4,6 тысяч 27.08.2024, 20:31

Кто может претендовать на пособие.

Правительство Сингапура с апреля 2025 года начнет выплачивать пособие по безработице в размере до 6 тыс. сингапурских долларов (около $4,6 тыс.), сообщает Channel News Asia.

Выплата рассчитана на полгода и будет меняться ежемесячно. Так, за первые три месяца она снизится с 1500 до 1250 сингапурских долларов, а в последние три составит 750 сингапурских долларов.

На поддержку могут рассчитывать граждане и постоянные жители старше 21 года, которые проживают в недвижимости годовой стоимостью до 25 тыс. сингапурских долларов ($19 тыс.). Безработный, который намерен участвовать в программе, должен активно искать работу и не быть нетрудоустроенным более шести месяцев за последний год.

Программа доступна для людей, которых уволили по независящим от них причинам — из-за сокращения штата, прекращения деятельности организации, увольнении из-за болезни, травмы или несчастного случая.

Появлению программы предшествовало массовое сокращение штатов компаний в 2023 году.

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