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В Гродно пенсионер по расписке отдал крупную сумму «Нацбанку»

  • 27.08.2024, 20:51
В Гродно пенсионер по расписке отдал крупную сумму «Нацбанку»

Мошенники обманули и его, и 65-летнюю курьершу.

Житель Гродно поверил мошенникам и лишился внушительной суммы денег, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Тысячи рублей, евро и долларов мужчина передал по расписке 65-летней курьерше, которую тоже обманули. Но на нее все равно завели уголовное дело.

В середине августа 81-летнему жителю Гродно позвонили неизвестные, представились сотрудниками Национального банка. Они сказали, что он должен отдать наличные «для дальнейшего декларирования курьеру».

22 августа к мужчине приехала 65-летняя гродненка. Она забрала у пенсионера 9600 евро, 3200 долларов и 11 000 рублей и даже составила соответствующую расписку на листке из тетради.

«В дальнейшем эти деньги женщина через инфокиоск отправила на зарубежные счета. У гражданки на руках осталось лишь 150 долларов и 1 000 беларусских рублей, так как эти денежные средства не принял аппарат», — рассказали в милиции.

На следующий день мужчина заподозрил неладное и обратился в милицию. Курьершу задержали — она рассказала, что ей самой некоторое время назад на мессенджер позвонили якобы сотрудники Национального банка и попросили оказать содействие в поимке мошенников. Деньги она забрала, следуя их указаниям.

Действия женщины квалифицировали по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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