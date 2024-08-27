Минск затопило 3 27.08.2024, 21:23

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Дороги на некоторых улицах превратилась в речку.

Жара вновь сменилась мощным дождем. После пяти часов на Минск обрушился мощный ливень, и в некоторых местах дорога вновь превратилась в реку, передает «Онлайнер».

Так выглядит перекресток у Mak.by на проспекте Дзержинского.

А это уже центр города — площадь Мясникова.

Район Комаровского рынка.

На очереди улица Интернациональная. Как видим, улица подтоплена. Некоторые машины не могут выехать.

Немиге опять досталось.

Такой улицу Тростенецкую запечатлел один из наших читателей.

Как сообщает Минсктранс, из-за погодных условий есть перебои в движении общественного транспорта.

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