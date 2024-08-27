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Медведев — о запасах оружия СССР: Если бы его не было — то всё

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  • 27.08.2024, 21:32
  • 5,256
Медведев — о запасах оружия СССР: Если бы его не было — то всё

Зампред Совбеза РФ рассказал о «тревожных настроениях».

Ситуация с поставками оружия в армию РФ не идеальна, сказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, если бы не было советского запаса, то Россия быстро бы проиграла войну.

«Мы до сих пор <…> используем тот самый запас. Если бы его не было — то всё», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он отметил, что когда РФ развязала полномасштабную войну в Украине в 2022 году, были тревожные настроения в связи с тем, что до этого в определенный период производство некоторых видов вооружений и техники значительно упало.

«Либо мы поставляли это за границу, либо не производили, исходя из того, что на нас никто не рыпнется — по понятным причинам, а нам это в настоящий момент не нужно. Но это в той жизни — а в этой жизни нужно», — пояснил Медведев.

В западных странах призывали не отставать от России в этом вопросе. «Россия перешла на военные рельсы в отношении оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники», — отмечал американский президент Джо Байден.

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