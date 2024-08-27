Новое расписание общественного транспорта вводят в Минске 27.08.2024, 21:37

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Подробности.

В Минске 2 сентября вводят новое расписание общественного транспорта.

Как сообщили в ГП «Минсктранс», с обновленным графиком возобновят работу маршруты автобусов №15д, 63д, 80д, 128, 185с, 186, 192, 196с.

Также обновится расписание автобусов №1, 2с, 17, 18, 25, 26, 33, 42, 50с, 54, 61, 62э, 71, 73, 78, 81э, 84, 95, 96, 97, 98с, 105д, 106, 111, 124, 127, 141а, 141б, 144с, 169.

С новыми интервалами будут ездить троллейбусы №6, 7, 10, 19, 20, 27, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 46, 55, 64, 67, 90, а также трамваи №1, 4, 5, 9, 11.

Кроме того, с 7 сентября по субботам возобновляются автобусные маршруты №141а, 141б, будет изменено расписание автобуса №71.

Более подробно о графике движения всех маршрутов минского наземного общественного транспорта можно узнать на сайте minsktrans.by.

С 26 августа Минский метрополитен перешел на зимний режим работы.

Так, на первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы пик (с 7:00 до 9:00) составляет 2 минуты, а в вечерние (с 17:00 до 19:00, в пятницу – с 16:00 до 18:30) – 2,5 минуты. На третьей линии интервал движения поездов остался прежним.

Для сравнения, в летний период интервалы движения поездов в часы пик составляют 2,5 минуты на первой линии, 3 минуты на второй линии, они не зависят от времени суток – утро или вечер.

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