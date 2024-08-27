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Пинчанин на Audi разогнался до 170 км/ч, а навстречу ехал экипаж ГАИ

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  • 27.08.2024, 21:54
  • 2,062
Пинчанин на Audi разогнался до 170 км/ч, а навстречу ехал экипаж ГАИ

Что было дальше.

В Ивановском районе пинчанин превысил скорость на 80 км в час. Причем мужчина попался на глаза экипажу ГАИ — их встреча закончилась штрафом для водителя, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Утром 26 августа около на трассе М10 Гомель-Кобрин водитель автомобиля Audi ехал со скоростью 170 км/ч в месте, где ограничение составляет 90 км/ч. Так вышло, что навстречу ему ехал экипаж ГАИ, который и зафиксировал нарушение.

«На 469 километре указанной автодороги сотрудники ГАИ остановили автомобиль. За рулем находился 40-летний пинчанин», — рассказали в УВД.

В итоге мужчине выписали штраф на 320 рублей.

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