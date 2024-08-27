Пинчанин на Audi разогнался до 170 км/ч, а навстречу ехал экипаж ГАИ

Пинчанин на Audi разогнался до 170 км/ч, а навстречу ехал экипаж ГАИ2
- 27.08.2024, 21:54
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Что было дальше.
В Ивановском районе пинчанин превысил скорость на 80 км в час. Причем мужчина попался на глаза экипажу ГАИ — их встреча закончилась штрафом для водителя, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Утром 26 августа около на трассе М10 Гомель-Кобрин водитель автомобиля Audi ехал со скоростью 170 км/ч в месте, где ограничение составляет 90 км/ч. Так вышло, что навстречу ему ехал экипаж ГАИ, который и зафиксировал нарушение.
«На 469 километре указанной автодороги сотрудники ГАИ остановили автомобиль. За рулем находился 40-летний пинчанин», — рассказали в УВД.
В итоге мужчине выписали штраф на 320 рублей.