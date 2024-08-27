В РФ обнаружили компанию-однодневку с триллионной прибылью больше чем у «Лукойла» и Сбербанка 2 27.08.2024, 22:02

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У загадочной компании был филиал в Беларуси.

В 2023 году в России появилась компания «Банкнота», которая отчиталась о прибыли, равной 8,5% годового бюджета страны, а потом исчезла. Как выяснил RTVI, она была записана на рецидивиста, который в тот момент отбывал очередной срок в колонии.

ООО «Банкнота» было зарегистрировано в июне прошлого года в торговом центре Metromall на Дмитровском шоссе в Москве, где некоторое время работал офис компании. На ее сайте говорилось, что она занимается выдачей ипотеки и других займов россиянам с плохой кредитной историей. При этом «Банкнота» не имела соответствующей лицензии ЦБ РФ.

Несмотря на это, компания закрыла год с выручкой в 3,7 трлн и чистой прибылью в 3,4 трлн рублей, уступив только «Роснефти» и «Газпрому». С «Банкнотой» не смогли сравняться даже Сбербанк и «Лукойл». Журналистам не удалось выяснить, действительно ли она заработала такие деньги. Однако опрошенные ими эксперты отметили, что это невозможно, поскольку чистая прибыль «Банкноты» почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России.

Кто был реальным бенефициаром компании, также неизвестно. Ее зарегистрировали на жителя Москвы Дмитрия Фролова 1975 года рождения, который был неоднократно судим за мелкие преступления, например кражу колбасы и водки. Последний приговор ему вынесли в 2022 году, назначив два года колонии особого режима. Брат Фролова сообщил, что в момент регистрации «Банкноты» тот находился за решеткой. Тогда же на него оформили еще четыре компании, не имеющие реального офиса.

Люди, действовавшие от имени «Банкноты», иногда указывали для связи имя Данилы Романова. Под этим именем скрывался 23-летний воспитанник детского дома, который задолжал микрофинансовым организациям. В марте 2022 года Романов стал учредителем аудиторской фирмы ООО АФ «Артур Андерсен Рус» с уставным капиталом 150 млн рублей. Впоследствии она была закрыта решением ФНС из-за недостоверных сведений.

В марте 2023 года суд отправил Романова под домашний арест по делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК), однако через несколько месяцев он сбежал и скрылся от следствия.

В декабре 2023 года «Банкнота» уведомила ФНС о наличии филиала в Беларуси. Найти какую-либо информацию о нем не удалось. При этом эксперты считают, что через него компания могла выводить деньги за рубеж.

Сейчас «Банкноты» уже не существует: ее офис закрыт, сайт, контактные телефоны и электронная почта не работают, а счета заблокированы налоговой службой из-за долга в 315 млн рублей. Единственным напоминанием о компании служит вывеска, которую не успел демонтировать новый арендатор ее бывшего офиса.

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