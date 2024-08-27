закрыть
27 августа 2024, вторник, 22:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси подорожают сигареты

  • 27.08.2024, 22:15
В Беларуси подорожают сигареты

С 1 сентября.

Министерство по налогам и сборам опубликовало новые максимальные розничные цены на сигареты, которые начнут действовать в Беларуси с 1 сентября.

С этой даты увеличится стоимость лишь одной марки сигарет. Речь идет о Pall Mall Superslims Azure от табачной фабрики «Неман», ООО «Табак-инвест» и ООО «Сентони ПРО». Цена за пачку увеличится на 15 копеек, достигнув 5,70 рублей.

ООО «Сентони ПРО» представит новую марку сигарет Lucky Strike Aroma Violet по цене 5,90 рублей. ИООО «АЛИДИ-Вест» начнет производство Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral и Rothmans Click Purple по цене 5,60 рублей за пачку.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер