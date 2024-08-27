В Беларуси подорожают сигареты
- 27.08.2024, 22:15
С 1 сентября.
Министерство по налогам и сборам опубликовало новые максимальные розничные цены на сигареты, которые начнут действовать в Беларуси с 1 сентября.
С этой даты увеличится стоимость лишь одной марки сигарет. Речь идет о Pall Mall Superslims Azure от табачной фабрики «Неман», ООО «Табак-инвест» и ООО «Сентони ПРО». Цена за пачку увеличится на 15 копеек, достигнув 5,70 рублей.
ООО «Сентони ПРО» представит новую марку сигарет Lucky Strike Aroma Violet по цене 5,90 рублей. ИООО «АЛИДИ-Вест» начнет производство Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral и Rothmans Click Purple по цене 5,60 рублей за пачку.