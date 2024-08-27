В Беларуси подорожают сигареты 27.08.2024, 22:15

С 1 сентября.

Министерство по налогам и сборам опубликовало новые максимальные розничные цены на сигареты, которые начнут действовать в Беларуси с 1 сентября.

С этой даты увеличится стоимость лишь одной марки сигарет. Речь идет о Pall Mall Superslims Azure от табачной фабрики «Неман», ООО «Табак-инвест» и ООО «Сентони ПРО». Цена за пачку увеличится на 15 копеек, достигнув 5,70 рублей.

ООО «Сентони ПРО» представит новую марку сигарет Lucky Strike Aroma Violet по цене 5,90 рублей. ИООО «АЛИДИ-Вест» начнет производство Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral и Rothmans Click Purple по цене 5,60 рублей за пачку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com