Видеофакт: в зоопарк Гродно тайно проникла лиса

Видеофакт: в зоопарк Гродно тайно проникла лиса1
- 27.08.2024, 22:25
«Безбилетница» захотела посмотреть на тигра.
Во вторник утром «безбилетница» прогуливалась вдоль вольеров, остановилась у клетки с тигром и наблюдала за хищником. Затем увидела, что ее снимают и убежала.
В телеграм-канале Гродненского зоопарка отметили, что постепенно лисы становятся городскими жителями и превращаются в синантропов — животных, обитающих вблизи человека.
«Но несмотря на это, животные не перестают быть дикими и опасными», — предостерегают в зоопарке.