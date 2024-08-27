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Видеофакт: в зоопарк Гродно тайно проникла лиса

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  • 27.08.2024, 22:25
Видеофакт: в зоопарк Гродно тайно проникла лиса

«Безбилетница» захотела посмотреть на тигра.

Во вторник утром «безбилетница» прогуливалась вдоль вольеров, остановилась у клетки с тигром и наблюдала за хищником. Затем увидела, что ее снимают и убежала.

В телеграм-канале Гродненского зоопарка отметили, что постепенно лисы становятся городскими жителями и превращаются в синантропов — животных, обитающих вблизи человека.

«Но несмотря на это, животные не перестают быть дикими и опасными», — предостерегают в зоопарке.

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