Эксперт о Курской области: ВСУ могут взять под контроль сразу весь Глушковский район 27.08.2024, 22:27

Украинские воины продолжают расширять зону контроля.

Украинские защитники могут взять под свой контроль Глушковский район. Там россияне, вероятно, уже не сумеют стабилизировать линию боестолкновения.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Он рассказал, что в Курской области украинские воины продолжают расширять зону контроля. Под контролем ВСУ 100 населенных пунктов и почти 1300 квадратных километров.

«Увеличение фиксируется из-за чего? Из-за того, что Россия до сих пор не контролирует линию боестолкновения. Стабилизировать линию боестолкновения они не могут», - объяснил Коваленко.

Он обратил внимание, что продвижение украинских войск в Курской области замедлилось но это было ожидаемо. Такая ситуация объясняется тем, что ВСУ расширили зону контроля, а россияне перебросили большее количество своих солдат. Но это не означает завершение Курской операции — она еще продолжится.

Эксперт также прокомментировал информацию о том, что россияне перебросили 30 тысяч своих солдат в Курскую область. По его словам, примерно такое количество необходимо для стабилизации линии боестолкновения.

«Это может позволить им стабилизировать линию боестолкновения, но есть несколько локаций, где стабилизация уже не произойдет. К примеру, это Глушковский район. Глушковский район может стать новой зоной контроля Сил обороны Украины», - добавил он.

Также, по его словам, есть «интересные моменты», которые связаны с дальнейшим продвижением украинских защитников в направлении нескольких населенных пунктов севернее в Курской области. Если это произойдет, можно будет утверждать, что Курская операция вышла на оперативный уровень.

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