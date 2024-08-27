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Эксперт о Курской области: ВСУ могут взять под контроль сразу весь Глушковский район

  • 27.08.2024, 22:27
Эксперт о Курской области: ВСУ могут взять под контроль сразу весь Глушковский район

Украинские воины продолжают расширять зону контроля.

Украинские защитники могут взять под свой контроль Глушковский район. Там россияне, вероятно, уже не сумеют стабилизировать линию боестолкновения.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Он рассказал, что в Курской области украинские воины продолжают расширять зону контроля. Под контролем ВСУ 100 населенных пунктов и почти 1300 квадратных километров.

«Увеличение фиксируется из-за чего? Из-за того, что Россия до сих пор не контролирует линию боестолкновения. Стабилизировать линию боестолкновения они не могут», - объяснил Коваленко.

Он обратил внимание, что продвижение украинских войск в Курской области замедлилось но это было ожидаемо. Такая ситуация объясняется тем, что ВСУ расширили зону контроля, а россияне перебросили большее количество своих солдат. Но это не означает завершение Курской операции — она еще продолжится.

Эксперт также прокомментировал информацию о том, что россияне перебросили 30 тысяч своих солдат в Курскую область. По его словам, примерно такое количество необходимо для стабилизации линии боестолкновения.

«Это может позволить им стабилизировать линию боестолкновения, но есть несколько локаций, где стабилизация уже не произойдет. К примеру, это Глушковский район. Глушковский район может стать новой зоной контроля Сил обороны Украины», - добавил он.

Также, по его словам, есть «интересные моменты», которые связаны с дальнейшим продвижением украинских защитников в направлении нескольких населенных пунктов севернее в Курской области. Если это произойдет, можно будет утверждать, что Курская операция вышла на оперативный уровень.

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