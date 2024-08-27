Эксперт о Курской области: ВСУ могут взять под контроль сразу весь Глушковский район
- 27.08.2024, 22:27
Украинские воины продолжают расширять зону контроля.
Украинские защитники могут взять под свой контроль Глушковский район. Там россияне, вероятно, уже не сумеют стабилизировать линию боестолкновения.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
Он рассказал, что в Курской области украинские воины продолжают расширять зону контроля. Под контролем ВСУ 100 населенных пунктов и почти 1300 квадратных километров.
«Увеличение фиксируется из-за чего? Из-за того, что Россия до сих пор не контролирует линию боестолкновения. Стабилизировать линию боестолкновения они не могут», - объяснил Коваленко.
Он обратил внимание, что продвижение украинских войск в Курской области замедлилось но это было ожидаемо. Такая ситуация объясняется тем, что ВСУ расширили зону контроля, а россияне перебросили большее количество своих солдат. Но это не означает завершение Курской операции — она еще продолжится.
Эксперт также прокомментировал информацию о том, что россияне перебросили 30 тысяч своих солдат в Курскую область. По его словам, примерно такое количество необходимо для стабилизации линии боестолкновения.
«Это может позволить им стабилизировать линию боестолкновения, но есть несколько локаций, где стабилизация уже не произойдет. К примеру, это Глушковский район. Глушковский район может стать новой зоной контроля Сил обороны Украины», - добавил он.
Также, по его словам, есть «интересные моменты», которые связаны с дальнейшим продвижением украинских защитников в направлении нескольких населенных пунктов севернее в Курской области. Если это произойдет, можно будет утверждать, что Курская операция вышла на оперативный уровень.