закрыть
27 августа 2024, вторник, 22:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В «Минск-Мире» забил фонтан и разлился водопад

  • 27.08.2024, 22:46
В «Минск-Мире» забил фонтан и разлился водопад

«Чуду» никто не обрадовался.

В Минске в жилом доме на проспекте Мира, 14 (жилой комплекс «Минск-Мир») подтопило подъезд. Воду уже убрали, сообщают «Минск-Новости».

Судя по видео из подъезда, из стены дома забил настоящий фонтан. Лужу на полу налило по щиколотку, а на ступеньках она превратилась в небольшой водопад.

По информации обслуживающей организации, причиной стала выбитая заглушка. В настоящее время подтопление ликвидировано.

Вскоре произведут технический осмотр водопроводных коммуникаций, чтобы выяснить причины случившегося.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер