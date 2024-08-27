В «Минск-Мире» забил фонтан и разлился водопад
- 27.08.2024, 22:46
«Чуду» никто не обрадовался.
В Минске в жилом доме на проспекте Мира, 14 (жилой комплекс «Минск-Мир») подтопило подъезд. Воду уже убрали, сообщают «Минск-Новости».
Судя по видео из подъезда, из стены дома забил настоящий фонтан. Лужу на полу налило по щиколотку, а на ступеньках она превратилась в небольшой водопад.
По информации обслуживающей организации, причиной стала выбитая заглушка. В настоящее время подтопление ликвидировано.
Вскоре произведут технический осмотр водопроводных коммуникаций, чтобы выяснить причины случившегося.