В «Минск-Мире» забил фонтан и разлился водопад 27.08.2024, 22:46

«Чуду» никто не обрадовался.

В Минске в жилом доме на проспекте Мира, 14 (жилой комплекс «Минск-Мир») подтопило подъезд. Воду уже убрали, сообщают «Минск-Новости».

Судя по видео из подъезда, из стены дома забил настоящий фонтан. Лужу на полу налило по щиколотку, а на ступеньках она превратилась в небольшой водопад.

По информации обслуживающей организации, причиной стала выбитая заглушка. В настоящее время подтопление ликвидировано.

Вскоре произведут технический осмотр водопроводных коммуникаций, чтобы выяснить причины случившегося.

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