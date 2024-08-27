Столтенберг созовет заседание Совета НАТО-Украина
- 27.08.2024, 22:55
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28 августа.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 28 августа, созовет заседание Совета НАТО-Украина по просьбе Киева из-за новых массированных российских ударов, сообщила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлалла.
Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует союзников о ситуации на поле боя и первоочередных потребностях, добавила Дахлалла.
«Завтрашнее заседание состоится после недавних волн интенсивных российских ударов по украинским гражданским объектам и инфраструктуре», — отметила пресс-секретарь.
Также Дахлалла подчеркнула, что «союзники НАТО оказали значительную поддержку украинской противовоздушной обороне и настроены в дальнейшем укреплять оборону Украины».