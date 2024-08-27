На Припяти поймали рекордного для Беларуси судака 27.08.2024, 23:42

Фотофакт.

Крупной щукой или сомом белорусских рыбаков уже не удивишь, но Евгений Бутьковец из Гомеля поймал куда более интересную рыбу — рекордного для наших водоемов судака, пишет Fishingby.com.

Масса пойманного им судака составила 7,100 кг.

«По судакам это мой личный рекорд, и не только на фидер, эмоции после вываживания не передать словами. Около 7 утра перебрасывал, пару минут — и фидер в дугу, подсечка — и началась борьба. На эту снасть тащил очень аккуратно, минут пятнадцать борьбы с заводом в коряжник — и он сдался», — рассказал рыболов.

По словам Евгения, он рыбачил на реке Припять в Гомельской области. Из снастей при себе был лишь старенький фидер, а наживка — червь с опарышем.

Судак когда-то считался «царской» рыбой, которую подавали к столу самых высокопоставленных особ. Для современных же рыболовов эта рыба стала своего рода символом рыболовного мастерства, поймать судака весом более 7 кг считается большой удачей.

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