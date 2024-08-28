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Александра Саснович выбыла из борьбы на US Open

  • 28.08.2024, 3:34
Александра Саснович выбыла из борьбы на US Open

Белоруска получит призовые в размере $100 тысяч.

В матче первого круга (1/64 финала) Открытого чемпионата США белорусская теннисистка Александра Саснович уступила в трех сетах британке Кэти Бултер. Наша спортсменка выиграла первый сет, однако в дальнейшем не сумела сражаться на равных с более рейтинговой соперницей.

Александра Саснович (Беларусь, 107) – Кэти Бултер (Великобритания, 33) – 7:5, 2:6, 1:6

Напомним, Саснович пробилась в основную сетку сквозь сито квалификации. Как и прочие проигравшие в первом раунде теннисисты, она получит призовые в размере 100 тысяч долларов.

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