Александра Саснович выбыла из борьбы на US Open
- 28.08.2024, 3:34
Белоруска получит призовые в размере $100 тысяч.
В матче первого круга (1/64 финала) Открытого чемпионата США белорусская теннисистка Александра Саснович уступила в трех сетах британке Кэти Бултер. Наша спортсменка выиграла первый сет, однако в дальнейшем не сумела сражаться на равных с более рейтинговой соперницей.
Александра Саснович (Беларусь, 107) – Кэти Бултер (Великобритания, 33) – 7:5, 2:6, 1:6
Напомним, Саснович пробилась в основную сетку сквозь сито квалификации. Как и прочие проигравшие в первом раунде теннисисты, она получит призовые в размере 100 тысяч долларов.