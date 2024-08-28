Трамп включил в свою команду Кеннеди-младшего 28.08.2024, 5:12

Роберт Кеннеди снялся с выборов в его пользу.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп включил Роберта Кеннеди-младшего, который отказался от участия в выборах в его поддержку, в свою переходную команду, которая будет помогать с назначениями в случае победы.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщает Politico.

Роберт Кеннеди-младший и бывший член Демократической партии Тульси Габбард, которая публично поддерживает Дональда Трампа, помогут ему с процессом перехода к власти в случае его победы на президентских выборах в ноябре.

«Мы гордимся тем, что Роберт Кеннеди-младший и Тульси Габбард присоединились к переходной команде Трампа-Вэнса. С нетерпением ждем их мощные голоса в команде, поскольку мы работаем над восстановлением величия Америки», — сказал старший советник кампании республиканского кандидата Брайан Хьюз.

В США после победы на выборах нового президента начинается процесс передачи власти от действующего главы государства. Ключевую роль в этом процессе играет переходная команда, которая занимается поиском высокопоставленных чиновников для будущей администрации.

В переходную команду Дональда Трампа уже включили его кандидата на пост вице-президента Джей Ди Вэнса, а также его сыновей Эрика и Дональда-младшего.

23 августа CNN сообщил, что независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший объявил на пресс-конференции в Финиксе, что приостанавливает свою предвыборную кампанию и поддерживает экс-президента Дональда Трампа.

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