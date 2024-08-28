Украинская баллистическая ракета может достать до Москвы 6 28.08.2024, 7:38

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Военный эксперт приоткрыл тайны «Гром-2».

Новая украинская баллистическая ракета может поражать цели рядом с Москвой, а также в самой столице РФ. Об этом заявил обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, если говорить о базе «Гром-2», то, согласно среднестатистическим показателям, она может доставать цели на расстоянии до 500 километров.

«Здесь ничего странного нет. Это среднестатистический показатель для баллистически ракет оперативно-тактического уровня. То есть 500 километров — это норма», — сказал Коваленко.

Он сказал, что это возможность поражать цели на расстоянии в Москве. По его словам, Украина демонстрирует улучшение способов поражения целей врага на феноменальном уровне. Потому эксперт считает, что характеристики новой ракеты могут быть даже лучше среднестатистических.

Коваленко также заявил, что одна ракета может стоить несколько миллионов долларов.

«Три-четыре, до пяти. Где-то в границах… вот так. И это надо понимать, что на этом этапе — это вряд ли производство серийной продукции», — отметил он.

По словам эксперта, проект «Гром-2» был всего за шаг к реализации перед полномасштабным вторжением в Украину. Для производства новой ракеты могут использоваться не только украинские, но и западные технологии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что (Украина провела первый успешный запуск баллистической ракеты https://charter97.org/ru/news/2024/8/27/608387/) собственного производства.

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