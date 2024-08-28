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В Бресте прошел таинственный суд по делу о «шпионаже»

  • 28.08.2024, 7:55
  • 3,562
В Бресте прошел таинственный суд по делу о «шпионаже»

Суд проходил в закрытом режиме.

В Брестском областном суде по обвинению в «шпионаже» и «содействии экстремистской деятельности» судили Дмитрия Шлетгауэра. Суд прошел несколько месяцев назад, но известно о нем стало только сейчас, сообщает правозащитный центр «Весна».

Суд проходил в закрытом режиме. Приговор Дмитрию неизвестен, но наказание по статье о шпионаже предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

30 августа Верховный суд будет рассматривать апелляционную жалобу на приговор.

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