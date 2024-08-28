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Министр образования вызвал «боль» у Лукашенко

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  • 28.08.2024, 8:09
  • 11,884
Министр образования вызвал «боль» у Лукашенко

Диктатор теперь не знает, как кормиться и во что одеваться.

Министр образования Андрей Иванец на Республиканском педсовете 27 августа рассказал, что по итогам вступительной кампании белорусские вузы недобрали порядка 870 человек, в основном на сельскохозяйственные и инженерные специальности. И получил порцию критики от Александра Лукашенко, который возмутился, что абитуриентов «чуть ли не загоняют» учиться, а их все равно не хватает.

«А как завтра кормиться будем? Во что одеваться будем? Все от земли. Почему здесь у нас недобор?», — пожаловался он.

Диктатор посетовал, что студентов сейчас приходится «чуть ли не загонять» в вузы, притом что во времена его молодости обучение в сельхозакадемии было очень престижным.

«Я в свое время после исторического факультета заканчивал и сельхозакадемию. Слушайте, высокий престиж был, интереснейшая работа, я до сих пор считаю, что интересней нет. Так почему у молодежи нет уважения к сельскохозяйственному вузу? Потому что там грязно и запахи? Или же, может, и вузы виноваты, что мы имеем недобор?», ― задался он вопросом.

Также Лукашенко возмутился недобором студентов на инженерных специальностях и поинтересовался, «как без инженеров жить будем».

«Я уважаю свою первую профессию историка и юриста. Это надо, это прекрасно, хотя видны их недоработки и по 2020 году. Наши недоработки — историков и прочих, это хорошо. А как без инженеров будем? Юристы и историки ни электромобиль не создадут, ни атомную станцию не построят. То есть нужны и они. И прежде всего они — инженеры, а где они?», ― заявил диктатор.

Он признался, что ситуация с нехваткой студентов «болит в стране».

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