Военных РФ, которые прятались от ВСУ в женской колонии, наградили орденами «за мужество»3
- 28.08.2024, 8:15
- 6,430
Россияне бежали оттуда при появлении украинского танка.
Военнослужащих ВС РФ, которые прятались в женской колонии Курской области, а после штурма Вооруженных сил Украины сбежали, наградили знаками отличия «за мужество и отвагу». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает focus.ua.
Само исправительное учреждение находится в селе Малая Локня, Суджанского района.
По словам Смирнова, бойцы мотострелкового батальона российских войск «Север» заняли оборону в женской колонии и «заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, превратили комплекс зданий учреждения в крепость».
«Они возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней», — заявил Смирнов.
По его же словам, военнослужащие РФ отступили «когда украинский танк разрушил здания на территории колонии и удерживать их стало бессмысленно».
За это военных наградили орденом Святого Георгия и медалями «За воинскую доблесть» I степени.
Отметим, что по информации «Медийной инициативы за права человека», в этой колонии перед обменом удерживали украинских пленных.