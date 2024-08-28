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Военных РФ, которые прятались от ВСУ в женской колонии, наградили орденами «за мужество»

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  • 28.08.2024, 8:15
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Военных РФ, которые прятались от ВСУ в женской колонии, наградили орденами «за мужество»

Россияне бежали оттуда при появлении украинского танка.

Военнослужащих ВС РФ, которые прятались в женской колонии Курской области, а после штурма Вооруженных сил Украины сбежали, наградили знаками отличия «за мужество и отвагу». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает focus.ua.

Само исправительное учреждение находится в селе Малая Локня, Суджанского района.

По словам Смирнова, бойцы мотострелкового батальона российских войск «Север» заняли оборону в женской колонии и «заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, превратили комплекс зданий учреждения в крепость».

«Они возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней», — заявил Смирнов.

По его же словам, военнослужащие РФ отступили «когда украинский танк разрушил здания на территории колонии и удерживать их стало бессмысленно».

За это военных наградили орденом Святого Георгия и медалями «За воинскую доблесть» I степени.

Отметим, что по информации «Медийной инициативы за права человека», в этой колонии перед обменом удерживали украинских пленных.

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