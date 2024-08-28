Белорус вез через литовскую границу коллекцию экзотических валют на 70 тысяч евро 5 28.08.2024, 8:20

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Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

Кроме денег, литовская таможня изъяла контрабандные сигареты и автобус.

Литовские таможенники нашли у водителя белорусского пассажирского автобуса Минск — Вильнюс контрабандные сигареты, а потом случайно обнаружили в рукомойнике целый набор валют разных стран, сообщает таможня соседней страны. Изъят автобус, который предположительно принадлежит госпредприятию «Минсктранс».

Автобус Минск — Вильнюс литовская таможня детально проверяла 13 августа. Сразу были обнаружены восемь блоков (80 пачек) контрабандных сигарет, спрятанных в багаже водителя автобуса. После составления протокола об административном правонарушении таможенники помыли руки в баке для воды и обнаружили пакет с наличными.

Всего было обнаружено и изъято 500 000 российских рублей, более 240 000 туркменских манатов, 9625 гамбийских даласи, 200 евро и 200 брунейских сенсов. Общая стоимость изъятых денег составляет 70 240 евро. Также изъят сам автобус МАЗ (его стоимость устанавливается).

По факту контрабанды начато досудебное расследование, водитель автобуса был допрошен, у него изъяли документы.

Логотип на фото таможни затерт, но автобус явно похож на используемые «Минсктрансом» машины.

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