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Трамп получил новое обвинение

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  • 28.08.2024, 8:28
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Трамп получил новое обвинение
Дональд Трамп
Фото: AP

По делу о штурме Капитолия.

Команда специального прокурора США Джека Смита пересмотрела обвинение в отношении Дональда Трампа по так называемому дело о штурме Капитолия. Как сообщает Reuters, прокуроры изменили обвинительное заключение с учетом решения Верховного суда, касающегося иммунитета бывших президентов.

В пересмотренном заключении излагаются те же обвинения, что были выдвинуты раньше, однако на этот раз внимание уделяется роли Трампа как политического кандидата, добивающегося переизбрания, а не президента.

В ближайшие недели окружной суд в Вашингтоне должен принять решение, какие аспекты дела должны быть исключены на основании решения Верховного суда.

Как пишет агентство, маловероятно, что новое обвинение в отношении Трампа попадет в суд до президентских выборов, которые должны состояться 5 ноября.

Трамп не признает себя виновным, а появление нового обвинительного заключения он назвал попыткой прокурора Смита переписать дело, чтобы обойти решение Верховного суда.

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