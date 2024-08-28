Трамп получил новое обвинение

Трамп получил новое обвинение11
- 28.08.2024, 8:28
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По делу о штурме Капитолия.
Команда специального прокурора США Джека Смита пересмотрела обвинение в отношении Дональда Трампа по так называемому дело о штурме Капитолия. Как сообщает Reuters, прокуроры изменили обвинительное заключение с учетом решения Верховного суда, касающегося иммунитета бывших президентов.
В пересмотренном заключении излагаются те же обвинения, что были выдвинуты раньше, однако на этот раз внимание уделяется роли Трампа как политического кандидата, добивающегося переизбрания, а не президента.
В ближайшие недели окружной суд в Вашингтоне должен принять решение, какие аспекты дела должны быть исключены на основании решения Верховного суда.
Как пишет агентство, маловероятно, что новое обвинение в отношении Трампа попадет в суд до президентских выборов, которые должны состояться 5 ноября.
Трамп не признает себя виновным, а появление нового обвинительного заключения он назвал попыткой прокурора Смита переписать дело, чтобы обойти решение Верховного суда.