«Будет болтанка»: Z-военкор предрек бунты в РФ 2 28.08.2024, 8:36

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Максим Калашников

«Вспыхнет» из-за мобилизации.

Кремль оказался в очень трудном положении в войне против Украины. С одной стороны, ему остро не хватает «пушечного мяса», а с другой, новая волна мобилизации может обернуться крахом режима. Об этой дилемме рассказал в своем блоге известный российский ультрапатриот, Z-пропагандист Максим Калашников, передает dialog.ua.

Он обратил внимание на то, что власти РФ уже повысили единоразовую выплату завербованным более чем на 2 млн рублей (около $21 тыс. по официальному курсу).

Несмотря на это, желающих участвовать в так называемой «СВО» становится все меньше. А тем временем у ВС РФ на фронте образовался острый дефицит живой силы из-за огромных потерь.

«В первый же месяц завербованному предлагают более 3 млн. Приветствуются гастарбайтеры, мигранты, им предоставляется гражданство… Все заливается деньгами, баблом. О чем это говорит? Любой западный вражеский разведчик сразу сделает выводы, что людей просто не хватает! Что прежнего потока контрактников недостаточно. Он сделает вывод об уровне потерь, о потоке ныне желающих заключить контракт… А это все угроза!» — рассказал Калашников.

Он уверен, что враги специально подталкивают Кремль к объявлению новой волны мобилизации, чтобы вызвать беспорядки в РФ и крах путинского режима.

«Они специально подталкивают наши власти к этому (мобилизации — ред.), зная, что наша власть этого очень боится. Потому что призывать придется очень многих. Это может вызвать «болтанку», острые события в стране», — заявил Z-пропагандист.

Он уверен, что Россия не готова к новой волне мобилизации. Тыловое снабжение не налажено, в Министерстве обороны «полная дезорганизация» в связи с массовыми чистками.

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