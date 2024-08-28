Белорусы придумали новую уловку, чтобы не стоять сутками в очереди на границе с ЕС 3 28.08.2024, 8:43

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В чем суть схемы?

Огромные очереди из автобусов на белорусско-польской границе заставляют людей придумывать новые схемы, как не сидеть по 30 и больше часов в автобусе, пишет «Наша Ніва».

Если не прибегать к разного рода ухищрениям, прохождение белорусско-польской границы занимает от 1 до 2 суток.

Довольно популярный способ не стоять сутками на жаре — пересесть в автобусы, которые стоят ближе к заезду за шлагбаум. Если повезет, можно подсесть в третий-пятый автобус, а если очереди очень большие, то в седьмой-десятый от шлагбаума.

Обычно водители берут по 40-50 евро с человека. Но такие лайфхаки работают не всегда, так как иногда с рейдами на границу наведываются сотрудники транспортной инспекции. Во время проверок водители не берут новых пассажиров, даже если есть много свободных мест, и отправляют всех желающих на вокзал.

Новый вариант — с поездом

Минчане, которые на днях ехали из белорусской столицы в Варшаву, действовали следующим образом.

Люди приезжали на минский вокзал перед отправлением автобуса, отмечались у водителя, но в автобус не садились. Возвращались домой, на следующий день выезжали на поезде из Минска в Брест, и в Бресте подсаживались в автобус.

Пассажиры, которые ехали сразу из Минска, провели 30 часов в очереди перед тем, как доехать до таможенного контроля на белорусской стороне. Прохождение границы в общей сложности заняло 34 часа.

Но, как говорят очевидцы, около половины пассажиров не сидели все время в автобусе, а приехали поездом из Минска гораздо позже, благодаря чему провели предыдущие сутки дома, а не в дороге.

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