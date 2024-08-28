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ВСУ сбили российский самолет Су-25 на Краматорском направлении

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  • 28.08.2024, 8:48
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ВСУ сбили российский самолет Су-25 на Краматорском направлении

Штурмовик приземлили точным выстрелом из ПЗРК.

Воины подразделения ПВО 28-й ОМБр ВСУ поразили очередной российский штурмовик Су-25 на Донбассе.

Об этом сообщают Telegram-канал «Хортицкий ветер» и канал «28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода».

Военные сообщили, что самолет РФ пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины. Однако точным выстрелом из ПЗРК наши воины приземлили Су-25 и теперь он «догорает в степях украинского Донбасса». Событие произошло на Краматорском направлении.

«С сегодняшнего дня в российской штурмовой авиации стало на один самолет меньше. Его обломки украшают донецкие пейзажи. Поздравляем Рыцарскую бригаду с открытием счета по сбитым российским «грачам», - говорится в сообщении «Хортицкий ветер».

Бойцы 28-й ОМБр добавили, что судьба экипажа российского самолета пока неизвестна. Однако военные подчеркнули, что точно знают, что на одну проблему «для украинской пехоты» стало меньше.

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