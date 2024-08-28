В Кремле невероятная печаль 28.08.2024, 9:03

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Причина проста.

Сегодня владелец и идеолог Telegram имеет доступ к наибольшему компромату на российские власти, на родственных ей террористов, продавцов оружия и т.д. Эти следы не затереть в один момент, а мессенджеру практически невозможно найти альтернативу. Вот почему Кремль хотел бы поломать планы французской фемиды.

Задержание Дурова во Франции вызвало двусмысленные ощущения у российского информационного хурала: одни едва столы не накрывают, отмечая это событие; другие разыгрывают драму на уровне художественной самодеятельности, бросившись на защиту бизнесмена… того самого, которого в свое время выперли из «Рашки».

Ну, конечно, в первую очередь «пРусаки» заговорили о притеснениях свободы слова на Западе, подав это по-своему, под звуки балалайки: вон Соловьев в эфирах ток-шоу радуется, что ерефия уже давно избрала путь диктатуры в СМИ, а ЕС якобы только догоняет, переминаясь с ноги на ногу. Если вы хоть одним глазком заглянете в ru-нет, то вас охватят мгновенные тревожные вибрации волнений за Европу и будут держать в напряжении несколько дней подряд.

Но специфическая часть пропагандистов «в штатском» бросились на защиту Дурова. Вся загвоздка в неподконтрольном Telegram, к которому могут добраться западные спецслужбы. Пропутинские активисты уже собираются поймать кого-то из титулованных европейцев для формирования обменного фонда, так же как это делали под Красикова, любимого киллера Путина, арестованного немцами.

Здесь вопрос, захочет ли сам Дуров обратно в Мордор? Он в свое время [якобы] отказался работать с ФСБ и как-то [чудом] бежал из РФ. Позже Москва отжала у Дурова «ВКонтакте», превратив в цензурируемую спецслужбами социальную сеть. К Telegram ключей доступа бизнесмен вроде бы не передал, но спецслужбы многих стран сомневаются по этому поводу. В любом случае, «неравнодушные граждане» РФ, еще вчера оценивавшие деятельность Дурова «совершенно вне правового поля» и называвшие изменником, теперь исходят на дерьмо, чтобы выказать ему свою поддержку.

Из Кремля уже поступило указание: высокопоставленным должностным лицам минобороны, силовикам, чиновникам из администрации президента, крупным бизнесменам удалить свою переписку с Telegram.

Это объясняет, почему Москва так впрягается за своего «врага»: что такого держит в руках Дуров, что не должно увидеть свет, если владелец Telegram таки сдаст ключи конфиденциальности?

Если откровенно, то Павел Дуров – крупнейший трофей западных спецслужб со времен Эдварда Сноудена, эксработника ЦРУ, засветившего не один терабайт тайных данных о программах массовой электронной слежки правительства США.

Кстати, о соглашении Дурова со следствием вряд ли будет уведомлено официально. Если бизнесмен на все согласится, то для нас его освобождение будет выглядеть победой адвокатов. А если нет, то немного посидит, пока не передумает: заодно найдется время на медитацию.

Кстати, Маск предсказуемо вписался за Дурова…

Орест Сохар, «Телеграм»

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