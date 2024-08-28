«Путина сдадут, чтобы получить индульгенцию» 4 28.08.2024, 9:11

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Режим исчезнет вместе с ним.

Режим в России персонализировался и держится в основном на российском диктаторе Владимире Путине. Однако этот режим не вечен - он исчезнет вместе с Путиным.

Любая смена власти в РФ приведет к серьезнейшим изменениям, реформам, что в конечном итоге приведет к ликвидации путинизма. Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в интервью «Главреду».

«Вообще не понимаю позиции очень многих чиновников. Неужели они думают, что режим будет вечным? Нет, режим исчезнет вместе с Путиным. Говорят, путинизм - не только Путин. Но нет, это только Путин. Режим персонализировался, он является главным паханом, разводилой, гарантом определенных интересов коррупционных групп и других процессов. Поэтому любая смена власти в России приведет к серьезнейшим изменениям, реформам, и в конце концов, ликвидации путинизма», - отметил Гудков.

Путина сдадут, но вряд ли это сделает Николай Патрушев, считает Гудков.

«Раньше я все время шутил, что если Патрушев захочет выйти из игры, он привезет Путина в Гаагу. Патрушеву назовут условия: прекращай войну, выводи войска из Украины, мы даем гарантии и определенный период. И он согласится. Конечно, это шутка, и Патрушев этого не сделает. Однако любая политическая фигура, любая группа людей может получить индульгенцию. Можно заранее об этом договориться», - сказал российский оппозиционный политик.

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