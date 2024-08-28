Назван утренний перекус №1 для сильного сердца 3 28.08.2024, 9:14

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Что советуют кардиологи?

Кардиологи Моханакришнан Сатьямурти и Кимберли Кэмпбелл дали советы о том, как перекусывать, заботясь о здоровье сердца и назвали свой утренний перекус №1, который они сами едят почти каждый день, пишет журнал Parade.

«Я считаю, что употребление здоровых перекусов в течение дня помогает уменьшить тягу к голоду. Именно эта тяга к голоду часто заставляет нас принимать неправильные решения в отношении питания и потреблять закуски с высоким содержанием соли и добавленного сахара» - отметила кардиолог Кимберли Кэмпбелл.

«Я ем небольшие порции в традиционное время, например, завтрак, обед и ужин с контролируемым размером порций, а также частые перекусы между приемами пищи».

При этом доктор отдает своим перекусом№ 1 он называет орехи или полезные злаки (например, цельнозерновой хлеб или цельнозерновые крекеры).

Доктор Кэмпбелл обычно выбирает один продукт, который является белком, и сочетает его с овощами по сезону:

«Я могу взять горсть помидоров черри или небольшой огурец из сада и несколько жареных несоленых миндальных орехов. Еще один любимый продукт — творог с горстью черники или малины. Зимой я могу наполнить кусочки яблок арахисовым маслом. В конечном счете, мне нравится разнообразие, поэтому это хорошо для меня».

Научные исследования показывают, что перекусы могут принести пользу здоровью сердца и снизить уровень холестерина, если продукты богаты питательной ценностью. Регулярные перекусы могут помочь оставаться энергичными в течение дня, а также способны уменьшить чувство голода, предотвращая переедание.

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