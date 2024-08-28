Украинский спецназ уничтожил в Курской области российский комплекс РЭБ «Сапфир»
- 28.08.2024, 9:30
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Видеофакт.
Операторы Сил специальных операций (ССО) в Курской области уничтожили российский комплекс РЭБ «Сапфир». Он размещался на позициях захватчиков.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.
«Станцию радиоэлектронной борьбы воины обнаружили в ходе разведки местности, которая находится под контролем противника», - говорится в сообщении.
Как отмечают в ССО, поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ «Сапфир» было уничтожено, а оккупанты понесли потери убитыми и ранеными.
Что известно о комплексе РЭБ «Сапфир»
Комплекс РЭБ «Сапфир» может определить беспилотник на расстоянии в 30 км. При этом противодействие РЭБ начинается уже в 5 км от комплекса при подлете БПЛА. Как уверяют в РФ, «Сапфир» может подавлять даже наземные станции управления дронами.
В ноябре 2023 года сообщалось, что РФ, якобы, провела модернизацию РЭБ «Сапфир». В частности, комплеск был обновлен так называемой модульной конструкцией с расширенным диапазоном частот - от 300 мегагерц до 6 ГГц.