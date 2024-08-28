Удар по Курску — удар по морали Телеграм-канал «Русский декаданс»

28.08.2024, 10:01

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Помогли «военблогеры».

Новые рейтинги ФОМ фиксируют существенный рост тревожности россиян. График скакнул сразу на 12% за две недели. В первую очередь это произошло из-за прорыва ВСУ в Курской области. Событие посчитали наиболее важным 39% опрошенных. Помогли «раскрутить» тему военблогеры, которые разгоняли постами тревожные настроения.

В таких условиях логично выглядит падение рейтингов «Единой России» до уровня ноября 2023 года. Неприятный звоночек для партии власти перед выборами. Кажется, многие недооценили электоральный эффект от ЧС в Курской области.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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