Сколько стоит и как выглядит самая дешевая квартира в Минске 1 28.08.2024, 10:05

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Цена совсем непохожа на столичные расценки.

На одном из сайтов по продаже недвижимости появилось заманчивое предложение с самой дешёвой квартирой в Минске. Жильё находится в Северном посёлке, на девятом этаже многоквартирного дома 1982 года постройки. Площадь «однушки» составляет почти 34 кв.м., а цена совсем непохожа на столичные расценки, пишет telegraf.news.

В объявлении говорится, что квартира оборудована раздельным санузлом и изолированной кухней. У дома есть парковка, а окна выходят на восток. По словам продавца, всё рядом — магазины, детские сады, школы и поликлиники. Кроме того, владелец пообещал будущим жильцам хорошее транспортное сообщение: станции метро «Автозаводская» и «Могилёвская» находятся в 15 минутах ходьбы. Стоит такая квартира 41800 долларов.

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