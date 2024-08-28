Reuters: Преимущество Трампа над Харрис в вопросах экономики и преступности уменьшается 1 28.08.2024, 10:18

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Данные опроса.

Преимущество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа над демократической соперницей Камалой Харрис в вопросах экономики и преступности уменьшается среди американских избирателей — признак того, что кампания кандидата от Демократической партии набирает обороты перед президентскими выборами 5 ноября, согласно новому опросу Reuters (перевод — zn.ua).

Результаты опроса показали, что подход бывшего президента-республиканца Трампа к экономике и занятости предпочитают 43% зарегистрированных избирателей по сравнению с 40%, которые одобряют подход Харрис. В то же время отмечается, что разница в 3% слишком невелика, чтобы быть значимой, учитывая погрешность опроса в 4 процентных пункта. Предыдущий опрос Reuters/Ipsos, проведенный в конце июля, показал, что Трамп имел преимущество в 11% в вопросе экономики.

В вопросе борьбы с преступностью и коррупцией у Харрис и Трампа есть по 40% поддержки — это свидетельствует о большем смещении в сторону Харрис, которая отставала от Трампа на 5% в июльском опросе.

Недавние общенациональные опросы показали, что Харрис наращивает небольшое преимущество над Трампом с тех пор, как вступила в гонку 21 июля после решения президента Джо Байдена свернуть свою предвыборную кампанию. Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в конце июля, свидетельствует, что Харрис опережает Трампа на 1%: 43% против 42%.

Пока неизвестно, как повлияет на гонку решение независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего приостановить свою кампанию. Кеннеди, который мог получить голоса около 8% избирателей, согласно результатам июльского опроса, решил поддержать Трампа.

В предвыборных речах Трамп часто критикует экономическую политику администрации Байдена, поскольку домохозяйства продолжают ощущать на себе последствия многолетней инфляции. Харрис пообещала взять цены под контроль и бороться с их завышением.

Новый опрос показал, что экономика является ключевой проблемой для 26% зарегистрированных избирателей, по сравнению с 22%, выбравших политический экстремизм и угрозы для демократии, и 13%, выбравших иммиграцию.

В вопросе экстремизма избиратели предпочли Харрис Трампу в соотношении 42% к 36%. Трамп имел преимущество в вопросе иммиграционной политики: его поддержали 45% респондентов против 37% за Харрис.

В то же время, как показывает опрос, ни один из двух кандидатов не пользуется широкой популярностью: 59% избирателей заявили, что негативно относятся к Трампу, а 52% сказали то же о Харрис. К кандидату от демократов положительно относятся 47% избирателей, в то время как к республиканцу — 39%.

В опросе, проведенном 23-25 августа, приняло участие 1028 совершеннолетних респондентов в США, в том числе 902 зарегистрированных избирателя. Погрешность составляет около 4 процентных пунктов.

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