Польша готова передать Украине свои МиГ-29, но есть условие 2 28.08.2024, 10:50

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Его озвучил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Польша дала Украине все, что могла, но не может пренебрегать собственной безопасностью. Варшава готова дать Киеву свои самолеты МиГ-29, когда получит заказанные у США истребители F-35. Об этом сказал вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передают Wiadomosci.

Так министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Польше и прямо сказал, что ему нужны ее МиГи и признал, что понимает президента Украины, но подчеркнул, что Польша принимает решение через призму своей безопасности.

Косиняк-Камыш объяснил, что Польша дала Украине все, что могла.

«Польское правительство, как наше, так и правительство наших предшественников, дало Украине многомиллиардные пожертвования вооружения. Но безопасность польского государства всегда является для меня высшим императивом, и все решения, которые мы принимаем в этом вопросе, принимаются через призму безопасности польского государства», — добавил он.

По словам вице-премьер-министра, Польша должна сохранить свою обороноспособность, что является абсолютным приоритетом.

«Я знаю, что Украина нуждается во многих видах оружия, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны», — сказал Косиняк-Камыш.

В контексте возможности передачи Украине польских МиГ-29 Косиняк-Камыш отметил, что такие решения могут быть приняты только после усиления ВВС Польши новыми самолетами, в частности, когда Польша получит заказанные у США истребители F-35, первые из которых должны передать польской армии в ближайшее время. Однако первые F-35 должны быть поставлены в страну не ранее 2026 года, а до этого планируется обучение польских пилотов этих машин в США.

«Только после получения новых самолетов можно будет по-другому утилизировать старые самолеты, например МиГи-29, которые сейчас еще эксплуатируются, в том числе для миссий по охране воздушного пространства Польши. Тогда мы будем принимать решение. Сегодня мы пожертвовали Украине все, что могли пожертвовать», — добавил Косиняк-Камыш.

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