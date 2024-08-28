«Нормального качества там не стоит ждать» 28.08.2024, 11:10

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Видео с «супердешевыми» товарами для школы разделило соцсети на два лагеря.

Девушка показала в TikTok «супердешевые» товары для школы и не только, которые она нашла в одной из сетей дискаунтеров. На это одни комментаторы написали, что товар дешевый и некачественный, а другие им ответили, что они очень довольны этой канцеляркой, пишет zerkalo.io.

Девушка заметила, что в дискаунтерах «Светофор» самый дешевый товар к школе продается за 17 копеек — это тетрадь на 12 листов в клетку или линейку. Набор фломастеров (12 цветов) продавался за 1 рубль 25 копеек. Набор из гуаши (шесть цветов) и акварельных красок (12 цветов) стоил 3 рубля 57 копеек. Коробка цветных карандашей (12 штук) обойдется в 1 рубль 54 копейки.

— Карандаши мягкие и безумно легко точатся, — сообщила блогерша.

Также она нашла мягкий пенал за 2 рубля 88 копеек, а чуть плотнее и в разных расцветках — за 4 рубля 5 копеек.

— Из новинок появился рюкзак для раскрашивания (с рисунком-раскраской с лицевой стороны. — Прим. ред.), он идет в наборе с маркерами. А для дошкольников есть песочный набор из восьми предметов, за 5,44 рубля. Тоненький игровой ковер продавался за 28 рублей 19 копеек.

Продавались и другие товары, которые пригодятся для взрослых и дома. Например, автор увидела, что в магазине был ажиотаж возле большого ящика с резиновыми шлепками стоимостью 12 рублей. Пластиковый ящик с крышкой для хранения чего-либо можно купить за 15 рублей, а за 55 рублей — комод на пять секций. Были подвесные мягкие полочки за 13 рублей 53 копейки, двухъярусная полка за 8 рублей 26 копеек и прочее.

В комментариях люди делились мнением насчет товаров для школы: кто-то считал, что за такую цену они некачественные, а другие сообщали, что канцелярка очень даже неплоха. Вот некоторые отзывы:

• «Нет смысла брать такие одноразовые фломастеры и карандаши, тетради тоже на один день, лучше взять с обложкой поплотнее».

• «Тетради хорошие, белые листы».

• «Кстати, в „Три цены“ тетради в клетку стоят десять копеек».

• «Пеналы классные по четыре рубля, я брала в прошлом году за семь рублей похожий, очень хороший».

• «Фломастеры отлично брать тем детям, которые постоянно давят при рисовании, потому что дюбку даже в дорогих вдавливают».

• «Цена говорит сама за себя, нормального качества там не стоит ждать».

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