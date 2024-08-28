В Березе начался массовый суд за участие в акциях протеста

В Березе начался массовый суд за участие в акциях протеста1
- 28.08.2024, 11:22
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Дело рассматривает «судья» Наталья Минчанка.
В суде Березовского района 28 августа по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) начинают судить сразу четырех местных жителей.
Сергея Скробата, Александра Малькова, Игоря Шимончика, Сергея Говшу начинают сегодня судить в Березе по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса, пишет «Вясна».
В марте 2024 года силовики провели рейды за участие в послевыборных акциях протеста в 2020 году. Тогда сообщалось о задержании около десяти человек. Так, в рамках такого хапуна был задержан и Сергей Скробат — с ним силовики опубликовали видео.
Дело рассматривает «судья» Наталья Минчанка.