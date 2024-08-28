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В Березе начался массовый суд за участие в акциях протеста

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  • 28.08.2024, 11:22
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В Березе начался массовый суд за участие в акциях протеста
Фото: Сергей Говша (слева) і Александр Мальков

Дело рассматривает «судья» Наталья Минчанка.

В суде Березовского района 28 августа по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) начинают судить сразу четырех местных жителей.

Сергея Скробата, Александра Малькова, Игоря Шимончика, Сергея Говшу начинают сегодня судить в Березе по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса, пишет «Вясна»

В марте 2024 года силовики провели рейды за участие в послевыборных акциях протеста в 2020 году. Тогда сообщалось о задержании около десяти человек. Так, в рамках такого хапуна был задержан и Сергей Скробат — с ним силовики опубликовали видео. 

Дело рассматривает «судья» Наталья Минчанка.

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