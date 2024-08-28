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Открытие «боцмана» Платоныча

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 28.08.2024, 11:35
  • 3,920
Открытие «боцмана» Платоныча

О чем он думал вместе с Путиным 24 февраля?

Брошенный в «морские помощники» Путина бывший секретарь Совбеза Патрушев сделал резюме положения дел «на морях».

Неожиданное открытие:

«На протяжении многих лет недопустимо низким остается объем грузов, перевозимых судами под российским флагом, в первую очередь из-за нехватки отечественных судов.

Кроме того, «недружественные России страны фактически вытеснили российские транспортные компании с рынка перевозок наших же экспортных и импортных стратегических грузов».

Наконец, из-за санкций зарубежные верфи отказались строить суда для России, прекратили поставки оборудования для судостроительной отрасли.

Все это формирует существенные угрозы для безопасности России».

О чем вы думали вместе с Путиным 24 февраля, Патрушев? В своем «по плану, строго по плану»?

Наблюдая за происходящим, можно сделать вывод – существенную угрозу для безопасности России представляет Путин и его подчиненные, включая Патрушева.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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