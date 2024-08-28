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Немецкие СМИ: Войска Лукашенко могут войти в Украину

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  • 28.08.2024, 11:40
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Немецкие СМИ: Войска Лукашенко могут войти в Украину

Такой сценарий нельзя исключать.

Роль Беларуси в войне в Украине до сих пор остается неясной, пишет Frankfurter Rundschau. Страна, которой руководит диктатор, провела совместные с Россией ядерные учения, а также предоставила убежище наемникам ЧВК «Вагнер», напоминает издание. Опасения, что Минск будет активно вмешиваться в боевые действия в Украине, пока не подтвердились, однако ситуация может измениться, сообщает «Немецкая волна».

Газета Berliner Morgenpost в своем материале приводит слова польского аналитика Конрада Музыки, директора политической консалтинговой фирмы Rochan Consulting. Музыка напоминает, что Минск проводил подобные учения в сентябре 2023 года, но в этот раз настораживает изменение территории - войска передислоцировали в Гомельскую область, которая служила плацдармом для РФ во время нападения в 2022 году. Аналитик полагает, что на данный момент прямое нападение Беларуси на Украину маловероятно - для захвата приграничных территорий, некоторые из которых сильно заминированы Украиной, потребуются силы, которых у Беларуси нет. 

Настоящего наступления со стороны Беларуси опасаться не стоит, считает Музыка, однако он озвучивает вариант, которого опасаются в Украине: белорусские войска могут нанести небольшие удары и, возможно, оккупировать небольшую часть украинской территории. Это означало бы, что Киеву придется перебрасывать войска с других фронтов, что приведет к ослаблению ВСУ. «Вероятность такого сценария невысока, но полностью исключать его нельзя», цитирует аналитика Berliner Morgenpost.

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