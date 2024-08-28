Павел Дуров въезжал в Беларусь после изгнания из России 5 28.08.2024, 11:47

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Об этом есть только две записи.

Человек с именем Павел Валерьевич Дуров и датой рождения 10.10.1984 въезжал в Беларусь и выезжал из нее в июле 2014 года. Об этом сообщила группа группа «Киберпартизаны». Данные о въезде и выезде содержатся во взломанной белорусскими активистами базе АИС «Пассажиропоток».

В базе есть только две записи — Дуров въехал на территорию Беларуси 13 июля 2014 и выехал 15 июля 2014.

Об этом визите российского ИТ-предпринимателя ничего неизвестно. Белорусский путь ранее можно было использовать для въезда в Россию, так как между странами нет пограничного контроля. Лишь недавно базы пограничников были синхронизированы. Вероятно, Дуров через Беларусь въезжал в Россию.

Напомним, в апреле 2014 года Дуров продал долю во «Вконтакте» и уехал из РФ со словами: «Нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями». После этой даты известно лишь об одном его визите в Россию — осенью 2014 года он приехал на несколько дней, чтобы продать свой дата-центр ICVA Ltd.

Вчера издание («Важные истории» https://istories.media/news/2024/08/27/pavel-durov-priezzhal-v-rossiyu-bolee-50-raz-s-momenta-izgnaniya-v-2014-m/) выяснило, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров более 50 раз въезжал в Россию в период с 2015 по 2021 годы. Журналисты проанализировали данные из крупнейшей утечки ФСБ — базы погранслужбы «Кордон».

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