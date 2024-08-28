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В Воронежской области РФ срочно эвакуировали два населенных пункта

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  • 28.08.2024, 11:50
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В Воронежской области РФ срочно эвакуировали два населенных пункта

После удара беспилотников по складу с боеприпасами.

Власти Воронежской области приняли решение об эвакуации жителей двух населенных пунктов после ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. «Для них был развернут ПВР в районном центре, задействованы автобусы», — написал он в своем телеграм-канале.

Как пишет Astra со ссылкой на местных жителей, БПЛА ударили по складу с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Эту информацию косвенно подтверждает и Гусев: согласно его сообщению, возгорание после налета дронов произошло «вблизи взрывоопасных объектов».

Также была атакована нефтебаза в Ростовской области, в результате чего на объекте возник крупный пожар. Минобороны РФ традиционно отчиталось об успешном «сбитии» восьми БПЛА в небе над Воронежской область, еще четырех — над Ростовской.

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