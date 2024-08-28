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FIAT выпустил эксклюзивную версию своего электрокара

  • 28.08.2024, 11:56
FIAT выпустил эксклюзивную версию своего электрокара

Таких будет только 10 штук.

Миниатюрный электромобиль FIAT Topolino 2024 получил новую эксклюзивную модификацию от кузовного ателье Carrozzeria Garavini. Всего выпустят всего 10 таких авто, пишет «Фокус»).

Тюнинг FIAT Topolino оценили в 45 000 евро, еще 9890 евро надо отдать за авто-донор, то есть новый вариант в 5,5 раза дороже стандартного автомобиля. Впрочем, и переделали электрокар существенно — он стал пляжным авто.

За основу взяли вариант FIAT Topolino без дверей. Дизайн электрокара существенно изменили: передняя часть выполнена в стиле нового FIAT 500, а крыша напоминает пляжный тент. Круглый элемент декора сзади имитирует крепление для запасного колеса.

Задняя часть авто теперь открыта, а отделка багажника деревом напоминает палубу яхты. В салоне установили новые комфортабельные кресла со съемными подголовниками, которые превращаются в подушки.

Силовая установка FIAT Topolino Garavini осталась без изменений. Как известно, она позаимствована у родственного Citroen Ami: установлен 8-сильный мотор и батарея емкостью 5,5 кВт∙ч. Электрокар способен развить 45 км/ч и проехать 75 км без подзарядки.

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