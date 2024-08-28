Самый популярный издатель мобильных игр закрывает офис в Минске 28.08.2024, 12:01

Ранее он обещал не уходить из ПВТ.

Компания «Кажигульни» — белорусское юридическое лицо популярного паблишера SayGames — ликвидируется. Об этом сообщается на kartoteka.by, пишет dev.by.

Официально ликвидация компании началась 19 июня. Решение было принято собственником. При этом компанию еще не удалили из списка резидентов на сайте ПВТ.

SayGames является одним из самых успешных проектов с белорусскими корнями по созданию мобильных игр.

Компания была основана в 2017 году. Соучредитель и гендиректор — Егор Вайханский.

На данный момент в портфолио паблишера 100+ запущенных проектов и более 4 миллиардов загрузок по всему миру.

Игры SayGames периодически становились хитами, а компания оказывалась в мировом топ-10.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com