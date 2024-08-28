Принуждение России к миру 2 Виталий Портников

28.08.2024, 11:58

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Красные линии Путина все дальше.

На своей последней встрече с журналистами Владимир Зеленский заговорил о необходимости «принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем»

Сама эта формула воскрешает в памяти термины, еще недавно применявшиеся Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. В 2008 году премьер-министр и президент России говорили о «принуждении к миру» соседней Грузии и именно этим оправдывали вторжение России в эту страну. Парадоксально, но по отношению к Украине этот термин никогда не применялся — и во времена оккупации и аннексии Крыма, ни в годы необъявленной войны на Донбассе, ни после начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. И понятно почему. Россия хочет не принудить Украину к миру. Она хочет принудить Украину к капитуляции и исчезновению.

Однако Украине от России, уверен, необходимо другое — мир. Украина, в отличие от России, не стремится к ликвидации соседнего государства и присоединению к себе его территорий. Для Украины важно окончание войны и восстановление суверенитета и территориальной целостности. И принуждение России к миру — прежде всего отказ российского руководства от дальнейших военных действий на украинской территории и планомерного уничтожения украинской инфраструктуры.

Другой вопрос, что рычаги принуждения к миру у России и Украины отличаются. Россия, как видим, может действовать с помощью грубой силы и не думать о том, какой резонанс ее действия могут возыметь в цивилизованном мире. Украина должна считаться с союзниками и договариваться с ними о применении их вооружений на российской суверенной территории. И, тем не менее, в последнее время наметились тенденции, которые действительно могут заставить российское руководство задуматься если не о мире, так о перемирии.

И одна из этих тенденций — перенос военных действий на территорию Российской Федерации и возможность использования западного оружия на этой территории. Западные лидеры начинают осознавать, что, если не передвигать «красные линии» самим, этим будет заниматься исключительно Владимир Путин. Они видят, что российский президент вовсе не пытается действовать с позиций здравого смысла, что он не готов понять: его планам по оккупации и аннексии Украины не суждено сбыться.

Что Путин по-прежнему уверен, что время и война на истощение Украины — главным союзникам России в этом противоборстве и Западу рано или поздно придется смириться с «новыми реалиями». И для того, чтобы призвать Путина к здравому смыслу, остается лишь передвигать «красные линии» все дальше и дальше, так, что то, что вчера еще казалось опасной эскалацией, сегодня уже становится реальными событиями на фронте и в мировой политике.

Уверен, именно по этой траектории и будут развиваться события в последующие месяцы и годы. Это и есть политика принуждения к миру.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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