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Более 200 военных объектов РФ находятся в зоне действия ракет ATACMS

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  • 28.08.2024, 12:03
Более 200 военных объектов РФ находятся в зоне действия ракет ATACMS

Эксперты опубликовали карту.

Сотни известных российских военных объектов находятся в зоне действия ATACMS. Аналитики из Института изучения войны решили выложить в Сеть карту военных объектов на территории РФ, которые могут стать хорошей мишенью для ATACMS, но при условии, что США дадут Украине «зеленый свет».

На днях западная пресса написала о том, что в Белом доме предлагают Украине и дальше наносить удары по военным объектам на территории РФ с помощью беспилотников.

В США заявили, что у Киева не так и много ATACMS, чтобы наносить удары вглубь РФ. Более того, якобы уже 90% военной авиации РФ переместила за радиус действия ракет.

Однако в ISW с такой позицией Белого дома не согласны. Аналитики из ISW подтверждают тот факт, что часть боевой авиации Кремль действительно перенаправил как можно дальше от ракет типа ATACMS и Storm Shadow.

Политика США продолжает ограничивать Украину в использовании ATACMS для нанесения ударов не менее чем по 245 известным российским военным и военизированным объектам, из которых только 16 (6,5%) являются авиабазами.

В ISW заявили, что 250 объектов, включая 17 авиабаз, находились в зоне действия украинской ATACMS на основе оценки контроля местности, проведенной в мае 2024 года.

Максимальная дальность действия украинской HIMARS, которую США разрешают Украине использовать в России при ограниченных обстоятельствах, охватывает 20 из этих объектов.

По крайней мере 225 известных объектов находятся в зоне действия ATACMS, но не в пределах зоны действия HIMARS, а 209 из 245 (более 85%) известных российских военных объектов в зоне действия ATACMS не являются авиабазами.

Украинские силы используют собственные ударные системы большой дальности для поражения некоторых из этих целей, но, по-видимому, у них не так много таких систем, поэтому относительно небольшое количество ATACMS, которые, как сообщается, получила Украина, может иметь существенное значение.

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