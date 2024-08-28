ГУР и ССО поразили нефтебазу, которая обеспечивает топливом оккупантов
- 28.08.2024, 12:21
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Стали известны подробности операции в Ростовской области РФ.
В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Силами специальных операций ВСУ с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов украинского производства была поражена нефтебаза ФГКУ «Атлас» управления Федерального агентства государственных резервов РФ в районе населенного пункта Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбе.
Данный объект является частью российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.
Очевидцы сообщают, что в настоящее время продолжается пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты операции пока уточняются.
ФГКУ «Комбинат «Атлас» Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ. Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и Росрезерва в рамках учений «Кавказ-2020». В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный».