закрыть
28 августа 2024, среда, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР и ССО поразили нефтебазу, которая обеспечивает топливом оккупантов

  • 28.08.2024, 12:21
  • 2,214
ГУР и ССО поразили нефтебазу, которая обеспечивает топливом оккупантов

Стали известны подробности операции в Ростовской области РФ.

В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Силами специальных операций ВСУ с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов украинского производства была поражена нефтебаза ФГКУ «Атлас» управления Федерального агентства государственных резервов РФ в районе населенного пункта Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбе.

Данный объект является частью российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.

Очевидцы сообщают, что в настоящее время продолжается пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты операции пока уточняются.

ФГКУ «Комбинат «Атлас» Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ. Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и Росрезерва в рамках учений «Кавказ-2020». В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер