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СМИ: Турция готова отказаться от российских С-400

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  • 28.08.2024, 12:27
  • 3,788
СМИ: Турция готова отказаться от российских С-400

Ради американских F-35.

Турция хочет приобрести у США истребители нового поколения F-35, чтобы получить превосходство над греческой авиацией, сообщает Cumhuriyet со ссылкой на осведомленные источники. 

По информации издания, Анкара в ходе переговоров о возвращении в программу поставок F-35 заявила Вашингтону, что ради приобретения военных самолетов не станет активировать купленные у российской стороны системы ПВО С-400. Эти комплексы Турция приобрела у РФ за $2,5 млрд, однако они так и не были введены в эксплуатацию и до сих пор хранятся на турецких складах, отмечает издание.

Высокопоставленный представитель американского посольства в Анкаре не стал опровергать эту информацию. «Теперь мяч на стороне Турции, ей хорошо известны требования для покупки F-35», — сказал он в разговоре с изданием.

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