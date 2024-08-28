СМИ: Турция готова отказаться от российских С-400 9 28.08.2024, 12:27

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Ради американских F-35.

Турция хочет приобрести у США истребители нового поколения F-35, чтобы получить превосходство над греческой авиацией, сообщает Cumhuriyet со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, Анкара в ходе переговоров о возвращении в программу поставок F-35 заявила Вашингтону, что ради приобретения военных самолетов не станет активировать купленные у российской стороны системы ПВО С-400. Эти комплексы Турция приобрела у РФ за $2,5 млрд, однако они так и не были введены в эксплуатацию и до сих пор хранятся на турецких складах, отмечает издание.

Высокопоставленный представитель американского посольства в Анкаре не стал опровергать эту информацию. «Теперь мяч на стороне Турции, ей хорошо известны требования для покупки F-35», — сказал он в разговоре с изданием.

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