«Беларусбанк» повышает комиссию по некоторым услугам 28.08.2024, 12:25

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Стало известно, когда и для кого.

«Беларусбанк» с 1 октября вносит изменения по комиссии за некоторые операции с карточками. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Новшество по тарифам

Так, с 1 октября комиссию за получение мини-выписки, смены ПИН-кода и просмотра баланса будут взимать в белорусских рублях независимо от валюты счета.

«Отражение вознаграждения по счетам, открытым в иностранной валюте, будет осуществляться с применением обменного курса, установленного банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек на дату и время проведения операции», — уточняет финучреждение.

Повысят размер комиссии

Изменится также сумма вознаграждения по некоторым операциям, сообщает «Беларусбанк».

К примеру, комиссии за смену ПИН-кода карточки в банкоматах и инфокиосках с 1 октября составит 4 рубля за одну операцию (сейчас — 3 рубля, 1,5 доллара, 1,5 евро, 100 российских рублей или 10 юаней). Просмотр баланса счета, к которому привязана карточка, с октября обойдется в устройствах других беларусских банков (кроме «Белагропромбанка», где свой тариф) в 2,5 рубля. Сейчас комиссия за эту услугу составляет 1 рубль, 0,5 доллара, 0,5 евро, 35 российских рублей или 3,3 юаня.

Какие еще новшества анонсировал банк?

Напомним, «Беларусбанк» также с 23 сентября отменит ограничения по максимальной сумме одной операции по переводам с карты на карту в устройствах дистанционного обслуживания. Речь в том числе про мобильный банкинг, интернет-банкинг, инфокиоск, банкомат.

«Беларусбанк» ранее также предупредил клиентов о планируемом закрытии счетов, по которым не было движения денег в течение года. Речь о тех счетах, к которым выпущена карточка.

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