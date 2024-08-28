Зарвавшийся 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

28.08.2024, 12:34

4,410

Лавров продолжает «обогащать» словарь своего ведомства.

Главный ДБ-«дипломат» великой державы Лавров продолжает обогащать «дипломатической» словарь своего ведомства.

«Запад, по-русски говоря, нарывается»? - заявил сегодня кавалер Ордена Жеребца. Это на блатном русском, Лавров. На том же, откуда ваше «взять на понт» - из словаря дипломатической шпаны. Не поганьте русский язык своим бандитским жаргоном.

При этом речь идет о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным объектам внутри нашей страны.

Но ведь это вы, Лавров, вместе со своим шефом Путиным привели дело к тому, что немыслимые до вас вещи стали возможны. Кто такое обсуждал до Путина во главе страны и Лаврова во главе министерства? Но сумели же геостратег и его подпевала довести дело не только до «наши танки на чужой земле», но и чужие на российской.

Киньте взгляд на то, что произошло хотя бы за последние два с половиной года. Кто мог 24 февраля помыслить про ракеты, которые будут применяться по России? Дела идут все хуже и хуже.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com