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Зарвавшийся

4
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 28.08.2024, 12:34
  • 4,410
Зарвавшийся

Лавров продолжает «обогащать» словарь своего ведомства.

Главный ДБ-«дипломат» великой державы Лавров продолжает обогащать «дипломатической» словарь своего ведомства.

«Запад, по-русски говоря, нарывается»? - заявил сегодня кавалер Ордена Жеребца. Это на блатном русском, Лавров. На том же, откуда ваше «взять на понт» - из словаря дипломатической шпаны. Не поганьте русский язык своим бандитским жаргоном.

При этом речь идет о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным объектам внутри нашей страны.

Но ведь это вы, Лавров, вместе со своим шефом Путиным привели дело к тому, что немыслимые до вас вещи стали возможны. Кто такое обсуждал до Путина во главе страны и Лаврова во главе министерства? Но сумели же геостратег и его подпевала довести дело не только до «наши танки на чужой земле», но и чужие на российской.

Киньте взгляд на то, что произошло хотя бы за последние два с половиной года. Кто мог 24 февраля помыслить про ракеты, которые будут применяться по России? Дела идут все хуже и хуже.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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