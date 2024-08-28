Зарвавшийся

Зарвавшийся4
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 28.08.2024, 12:34
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Лавров продолжает «обогащать» словарь своего ведомства.
Главный ДБ-«дипломат» великой державы Лавров продолжает обогащать «дипломатической» словарь своего ведомства.
«Запад, по-русски говоря, нарывается»? - заявил сегодня кавалер Ордена Жеребца. Это на блатном русском, Лавров. На том же, откуда ваше «взять на понт» - из словаря дипломатической шпаны. Не поганьте русский язык своим бандитским жаргоном.
При этом речь идет о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным объектам внутри нашей страны.
Но ведь это вы, Лавров, вместе со своим шефом Путиным привели дело к тому, что немыслимые до вас вещи стали возможны. Кто такое обсуждал до Путина во главе страны и Лаврова во главе министерства? Но сумели же геостратег и его подпевала довести дело не только до «наши танки на чужой земле», но и чужие на российской.
Киньте взгляд на то, что произошло хотя бы за последние два с половиной года. Кто мог 24 февраля помыслить про ракеты, которые будут применяться по России? Дела идут все хуже и хуже.
Телеграм-канал «СерпомПо»