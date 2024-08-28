Россия бросает в Курскую область неподготовленных срочников

Россия бросает в Курскую область неподготовленных срочников5
- 28.08.2024, 12:40
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Их уговаривают подписывать контракты.
Российских солдат-срочников 290 ракетного полка из Марий Эл отправляют служить в Курскую область и уговаривают подписывать контракты
Ранее об отправке в Курскую область сообщил отец срочника из Иваново, сообщает ASTRA.
Мать срочника из Московской области, который служит в 290 ракетном полку (в/ч 93876) в Марий Эл рассказала, что ее сына заставляли подписать контракт и отправиться в Курскую область.
«Сын позвонил и рассказал, что командование уже составило списки на отправку срочников в Курскую область. На все вопросы им отвечают — это территория России и вы должны ее защищать. Служит он с мая этого года. Также сказал, что всех уговаривают подписывать контракты», — говорит Ольга (имя изменено).
Ранее журналист из Иваново Алексей Машкевич, чьего сына весной также призвали на срочную службу, написал в своих соцсетях, что скоро сына отправят в Курскую область. Речь идет о срочниках из 217-й полка 98-й воздушно-десантной дивизии.
«А что бы вы сейчас почувствовали - патриоты и нет - если бы узнали, что вашего сына, срочника ВДВ, после курса молодого бойца, из Иванова отправят в Курскую область?», — написал в «ВК» Машкевич.
«Я как никто Вас понимаю,2 дня не могу прийти в себя после этих новостей … Наши сыновья в одной роте», — ответила ему одна из пользовательниц.
«Наших детей тоже туда отправляют. Срочники из Каменки Ленинградской области. И тоже после КМБ... К сожалению это реалии нашей жизни. Сил и терпения. Сыну здоровья», — добавила еще одна женщина.