Белорусское сельское хозяйство оказалось в прошлом столетии 5 28.08.2024, 12:54

1,922

Аграрные вузы недобрали полтысячи человек.

В этом году недобор в белорусских вузах составил 870 человек. Такие данные привел на Республиканском педагогическом совете министр образования Андрей Иванец, пишет «Салiдарнасць».

Особенно провальной ситуация сложилась в аграрных высших учебных заведениях, где на сельскохозяйственные специальности недобор достиг 500 человек. Около 120 человек не добрали специальности инженерно-технического профиля.

Озвученные министром цифры возмутили правителя:

— Кушать все хотят. Человека надо накормить, одеть. А это — сельское хозяйство. А как завтра кормиться будем, во что одеваться будем? Все от земли. Почему здесь у нас недобор? А инженеры… Как мы без инженеров завтра жить будем? Юристы и историки ни электромобили не создадут, ни атомную станцию не построят.

Мы же напомним, что число студентов в Беларуси неумолимо сокращается с начала нулевых. И если с 2001-го по 2022-й эта цифра составила 25 тысяч, то только за два последних года их стало меньше на 26 тысяч.

Причины этого сокращения рукотворны, к этому приложили руку сами власти. Это они в последние годы инициировали ужесточение правил отработки дипломов: теперь обязаловка может затронуть не только бюджетников, но и тех, кто проплачивал свое обучение.

Кроме того, чиновники решили увеличить срок отработки с двух до пяти, а то и семи лет. Попутно грозя уголовной ответственностью за отказ ехать по распределению.

Провал с набором в аграрные вузы объясняется общей ситуацией в отрасли, которая осталась даже не во вчерашнем дне, а в прошлом столетии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com